"FETÖ bütün insanlık için ortak bir tehdittir"

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıran, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği her ülke için ortak bir tehdit olduğuna dikkati çekerek, bütün ülkelerle ilişkilerinde, FETÖ ve faaliyet gösterdiği ülkelerin üzerinde bu tehditle ortak mücadelenin önemini vurguladıklarını söyledi.

Kıran, bunları, milletin ve ülkenin geleceği için yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Terörle mücadelede samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti biz müttefiklerimizden bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ terör örgütünün ele başı olan bir şahsın, bir teröristin bizim stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşaması, halen orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz"

FETÖ elebaşının iadesinin birtakım hukuki gereklileri olduğuna dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Bu noktada da biz her türlü hazırlıkları yaptık, müttefikimize teslim ettik ve gereğinin de yapılmasını bekliyoruz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi biz bekliyoruz. Bunu beklemek de hakkımız. Terör örgütlerinden arınmamış bir dünya hiç kimse için güvenli değildir. FETÖ de dünyanın yeni nesil bir terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak bir tehdittir. Ortak tehditlerle ancak ortak mücadeleyle etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz ve bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz."