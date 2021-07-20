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  4. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

20.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Akıncı'daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delileri arasında Öksüz'ün görüntüleri de yer aldı.

Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara'da terör estiren pilotların talimat aldığı 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görüldü.

Kısa bir süreliğine burada kalan Öksüz ve Oruç, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı.

Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki son görüntülerine ilişkin "görüntü döküm belgesinde" şu tespitlere yer verildi:

"Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır."

Bu görüntüler, olay gecesi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.

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AKIN ÖZTÜRK DE GÖRÜNTÜLERDE

Akıncı'daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre Öztürk, saat 11.12'de, yanında koruması ve emir astsubayı ile Öğretmen Gazinosu'nun yanındaki odaya geçti.

Bir süre sonra odadan çıkan Öztürk, eski tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski tuğamiral Hakan Evrim'in de arasında bulunduğu darbe sanıklarıyla konuştuktan sonra filodan ayrıldı.

Saatler 11.22'yi gösterdiğinde darbe sanıklarından oluşan bir grubun, Öğretmen Gazinosu koridorundan filoyu terk ettiği görüldü.

Görüntü döküm belgesine göre 143. Filo Komutanlığının güvenlik kamera saatlerinin 47 dakika geride olduğu, bu nedenle ekrana yansıyan saatlere bu sürenin eklenmesi gerektiği vurgulandı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlardan Adil Öksüz, 15 Temmuz'dan sonra kayıplara karıştı.

Öksüz'ün, ihanet girişiminden 4 gün önce darbe planını örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in onayına sunduğu, hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan Öksüz, sorgusunda Kahramankazan'a "arsa bakmaya" gittiğini iddia etti.

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Öksüz, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a geçti.

Sakarya Akyazı'daki kayınpederinin evine 19 Temmuz'da giden Öksüz'ün izine bu tarihten sonra rastlanmadı.

Öksüz, 15 Temmuz gecesi Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarından sorumlu tutuluyor.

(AA)

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