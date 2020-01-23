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  4. FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

TRT'nin haberine göre firari FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem, ABD'de görüntülendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Arif Erdem ABD

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