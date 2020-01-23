FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FET\u00d6'n\u00fcn futbol yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin soru\u015fturma kapsam\u0131nda hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 bulunan firari Arif Erdem, ABD'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Megastar Tarkan'\u0131 \u00e7ileden \u00e7\u0131karan olay!K\u0131r\u0131kkale Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan \u2019i\u011fne k\u00f6r etti\u2019 iddialar\u0131na ili\u015fkin soru\u015fturmaK\u00f6pe\u011fi ezen belediye \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 hakk\u0131nda karar!
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