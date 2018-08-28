FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, New York Knicks oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter, geçenlerde gazetecilere verdiği bir röportajda, Türkiye'ye geri gönderilme ihtimali çerçevesinde, Londra maçına katılamayacağını söyledi.

"INTERPOL ORADA BENİ BEKLİYOR OLACAK"



Haberde Kanter'in söylediği belirtilen şu ifadelere yer verildi:

"Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol orada beni bekliyor olacak. Beni geri gönderecekler çünkü ben ABD vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler." dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017 yılında Romanya havaalanında gözaltına alınan Kanter'in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Knicks takımı, 17 Ocak 2019'da Londra'daki O2 salonunda Wizards ile oynayacak, ancak Kanter iade edilmesi korkusu nedeniyle maça katılmama kararı verdi. Konuya ilişkin kulüp yöneticilerinin ne diyeceği ise henüz bilinmiyor.



