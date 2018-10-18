FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına firar eden eski askerler, örgüte karşı mücadele veren isimleri sosyal medya üzerinden hedef alıyor.

Firari askerlerin hedefindeki isimlerin başında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) kripto örgüt mensuplarını deşifre eden "FETÖ metre sistemini" geliştiren DKK Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ekibi geliyor.

Yaycı ve ekibindekilerin evlerinin konum bilgileri ve uydudan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak tehditte bulunan firariler, kendilerine karşı gördükleri bu askerlerin eş ve çocuklarının cep telefon numaraları ile özel yaşama ilişkin bilgilerini dahi paylaşmaktan geri durmuyor.

OLMAYAN DİLEKÇEYİ PAYLAŞTI

Kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren "mahrem imamları" deşifre eden "FETÖ metre sistemi", "ByLock uygulaması" ve "ankesörlü hat operasyonu"na yönelik karalama kampanyası ile örgütle mücadele eden isimleri hedef gösteren FETÖ'cü firarilerin arasında eski kurmay albay Hüseyin Demirtaş dikkat çekiyor.