FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasının dosyasına eklenen belgeler arasında, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Erkan Öktem imzasıyla mesajlar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Öktem, 15 Temmuz günü Jandarma karargahındaki darbe eylemlerini organize etti.

POLİS ARAÇLARINA ATEŞ AÇILMASINI İSTEDİ



Darbe karşıtı olan askerlerin derdest edilmesi emrini veren Öktem, karargaha olası müdahale için darbeci helikopter pilotları ile görüşerek Jandarma Genel Komutanlığı bölgesindeki polis araçlarına ateş açılmasını istedi ve sabah saatlerine kadar darbenin başarılı olması için çabaladı.

Darbeye yönelik eylemler devam ederken ve Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ'cülerin işgali altındayken dönemin Kurmay Başkan Vekili olan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yakınlardaki Hisarcıklıoğlu Camisi'ni karargah olarak belirledi.

Darbe karşıtı askerlerle Genelkurmay'dan çekilen sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmaması yönünde saat 03.45'te bağlı birliklere gönderilen mesajda, "Jandarma bir kanun ordusudur. Millete, devlete, milli iradeye yapılan ve yapılacak her türlü kanunsuz harekete karşı, gerekli tedbirler emir komuta zinciri içerisinde alınacaktır." ifadelerine yer verildi.