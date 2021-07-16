HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’cü Orhan İnandı’dan ‘Biden’ itirafı: Örgütü hayal kırıklığına uğrattı

FETÖ’cü Orhan İnandı’dan ‘Biden’ itirafı: Örgütü hayal kırıklığına uğrattı

16.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD’de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden’e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

FETÖ’cü Orhan İnandı’dan ‘Biden’ itirafı: Örgütü hayal kırıklığına uğrattı

Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ’de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştıABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Saadet zinciri vurgunu: 13 bin 105 mağdur var, yöneticiler ortada yokSaadet zinciri vurgunu: 13 bin 105 mağdur var, yöneticiler ortada yok
Anahtar Kelimeler:
fetö Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 95'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 95'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.