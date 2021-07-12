FETÖ’cü Orhan İnandı'dan örgüte dair önemli itiraflar

MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.

FETÖ'YLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER

Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi. (DHA)



