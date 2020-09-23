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FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü kadın, eski polis olan eşinin baskısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını anlattı.

FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis K.E.T. 7 yıl 6 ay, eşi A.Ç.T. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çift, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Bir süre sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan FETÖ hükümlüsü çiftin, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmalarına karar verildi.

A.Ç.T, mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde eşinin kendisine yurt dışına kaçmak için baskı yaptığını öne sürdü.

Dilekçesinde, soruşturma sürecinde de K.E.T'nin yurt dışına kaçma teklifinde bulunduğunu belirten A.Ç.T, "Eşimi cezaevinde ziyarete gittiğimde bana sürekli yurt dışına çıkmamız gerektiğini söylüyordu. Üzerimde sürekli FETÖ soruşturmalarını kastederek, 'bu cezalar yatmakla bitmez, sıra sana da gelecek' diyerek baskı kuruyordu." ifadesini kullandı.

A.Ç.T. dilekçesinde, eşinin kaçma teklifini reddettiğini bildirerek, şunları anlattı:

"Kendisi tahliye olduktan sonra başka bir suç yönünden açık cezaevine geçmişti. İzinli olarak eve geldiğinde devamlı yurt dışına çıkmamız için bana baskı yapıyordu. Eşimle izne geldiği süreçte Ankara'ya gittik. Buradan da Bursa'ya geçtik. Eşim bana Çanakkale'de bir tatil ayarladığını ve kıyafetlerimizi hazırlamam gerektiğini belirterek 'tatile gidiyoruz' dedi. Çanakkale'de deniz kenarında bir yere yerleştik. Birkaç gün burada kaldıktan sonra eşim bizi bir teknenin olduğu yere götürdü. Artık yurt dışına gideceğimizi anladım. Bunu kabul etmedim, eşimle kavga etmeye başladık. Bana, bizi yurt dışına götürecek adamlara para verdiğini ve kesinlikle gitmemiz gerektiğini söyledi. Yaptığı ağır baskılar sonucu tekneye bindim. Daha sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçarken yakalandık."

HÜKÜMLÜ ÇİFTİN DOSYASI İSTİNAFTA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 18 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasındaki K.E.T. ve eşi A.Ç.T. hakkında da FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapıldığı tespit edilmişti.

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski polis K.E.T. 7 yıl 6 ay, eşi A.Ç.T. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınan çift, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

FETÖ üyeliğinden hükümlü çiftin karara bağlanan dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde inceleniyor.

(AA)

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