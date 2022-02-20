HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'cü Yusuf Bekmezci hayatını kaybetti! Örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anılıyordu

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci hayatını kaybetti! Örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anılıyordu

20.02.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci hayatını kaybetti! Örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anılıyordu

Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi.

Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlçede geniş çaplı uygulama! 416 kişi...İlçede geniş çaplı uygulama! 416 kişi...
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"
Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralıKonya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.