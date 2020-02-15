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FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski astsubay, örgütün "katalog"dan evlendirmek istediği ancak kendisinin kabul etmediği kadının, bir üst devresi olan arkadaşıyla evlendirildiğini ifade etti.

FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.Y, örgütle nasıl tanıştığını, gerçek yüzünü gördükten sonra ayrıldığı FETÖ'yle ilgili bildiklerini, emniyetteki beyanında anlattı.

Meslekten ihraç edilen S.Y, 2010'da üniversite sınavlarına hazırladığını FETÖ ile irtibatının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü aktararak, terör örgütünün desteğini almadan astsubaylık sınavını kazandığını ileri sürdü.

Ankara'da görev yaptığı sırada ilk başta FETÖ'nün hücre evinde kalmamasına rağmen daha sonra kendisiyle irtibata geçen bir mahrem imamın tavsiyesiyle örgüt evinde kaldığını aktaran S.Y, kod adı "Mahmut" olan mahrem imamın sorumluğuna girdiğini beyan etti.

Bir sohbet sırasında baş başa kaldığı "Mahmut"un "katalog"la evlilik konusunu açmasından sonra evlenmek istediğini söylemesi üzerine, "Teslime" isimli bir örgüt mensubuyla tanıştırıldığını anlatan S.Y, "Daha sonraki günlerde Mahmut isimli şahıs beni, Ankara Sincan'da bir eve götürdü. bu evde ismini Teslime olarak söyleyen üniversite üçüncü ya da son sınıfta okuyan bir bayanla görüştürdü. Bu evde Teslime isimli bayanla yaklaşık yarım saat kadar baş başa görüştüm. Görüşme sonrası biz Mahmut isimli şahısla evden ayrıldık." ifadesini kullandı.

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN GİZLİ HATLA GÖRÜŞME

Mahmut'a kararının "olumlu" olduğunu bildirmesinin ardından Teslime ile 10 gün sonra bir daha buluştuğunu anlatan S.Y, görüşmeden sonra FETÖ mensubu kadının, deşifre olmaması için, yanında bir cep telefonu ve 2 GSM hattını getirdiğini, bu "gizli" hatla kendisiyle yaklaşık 3 hafta görüşme yaptığını kaydetti.

Bu süreçte "Mahmut"un kendisine, "Karar verdiyseniz artık bu işi uzatmadan resmiyete bindirin" demesi üzerine, ailesine bilgi verdiğini belirten S.Y, annesini ve ablasını görev yaptığı şehre çağırarak, Teslime ile görüştürdüğünü dile getirdi.

Görüşme sonrası ailesinin, örgüt mensubu bu kadınla evlenmesine karşı çıktığını anlatan S.Y, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Evde ablam bana bu işin kesinlikle olmayacağını kendisinin bu işe onay vermediğini, eğer öyle bir karar verirsem kendisini unutmamı ve hakkını helal etmeyeceğini söyledi. Zaten babam da bu işe onay vermemişti. Teslime'yle irtibatı koparmaya karar verdim. Önce Teslime'nin bana vermiş olduğu telefonu kapattım. Daha sonra Mahmut'la ilk buluşmada durumu kendisine anlattım. Teslime ile evlenemeyeceğimi söyledim. Mahmut, bana sert tepki gösterdi. Ancak Mahmut'a, ailemin buna onay vermediğini, kesinlikle ailemi karşıma alamayacağımı söyledim. Böylece Teslime'yle irtibatımı kopardım. Teslime'nin, daha sonradan üst devrem olan arkadaşım T.T. ile evlendirildiğini öğrendim."

"Bu sürecin sonrasında artan FETÖ baskısı nedeniyle Mahmut'a, beni rahatsız etmemelerini söyledim. Eğer ki beni rahatsız ederlerse veya benimle irtibata geçmeye çalışırlarsa 'Gider ilgili yerlere her şeyi anlatırım. Kendimi de feda ederim' şeklinde net ifadeler kullandım." açıklamasında bulunan S.Y, bundan sonra da FETÖ ile bağını kopardığını ileri sürdü.

(AA)

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