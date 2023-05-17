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FETÖ’cülerin şikayeti üzerine Almanya’da gözaltına alındılar! Türkiye’den tepkiler peş peşe geldi…

17.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmai Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdür Cemil Albay'ın Almanya'da gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Altun, söz konusu isimlerin "tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını" kınadığını belirtti. Çelik de "FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler" ifadelerini kullandı.

FETÖ’cülerin şikayeti üzerine Almanya’da gözaltına alındılar! Türkiye’den tepkiler peş peşe geldi…

Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına Türkiye'den art arda tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Almanya'da basın özgürlüğüne dair mesajlar da verdikleri tepkilerini sosyal medyadan paylaştı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİDİR"

Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum.

Almanya’da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir.

Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz.

FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.

"ALMANYA BUNU DİKKATE ALMALI"

Ömer Çelik de "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir" diyerek paylaşımında şunları kaydetti:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur."

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