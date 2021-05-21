FETÖ'cülerin yaptığı "pes" dedirtti! Koronavirüslü şekilde halkın içine karışmışlar

Çanakkale merkezli 14 ilde Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; MİT Çanakkale Ünitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı’nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren teknik takip için bugün düğmeye basıldı.

Sabah saatlerinde Çanakkale merkezli, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasının içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MAHREM YAPILANMASI İLE FİNANS AĞI ÇÖKERTİLDİ

Çanakkale merkezli gerçekleştirilen operasyonda örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem yapılanması ve finans ağı çökertildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonda örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin de olduğu ifade edildi.