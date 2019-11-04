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"FETÖ darbe çağrışımı" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Ahmet Altan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı - Tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın ise beraatine karar veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan diğer tutuklu sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün de 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti - Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrolle tahliyesini, diğer tutuklu sanıklar Yazıcı, Şimşek ve Özşengül'ün bu hallerinin ise devamını kararlaştırdı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamı doğrultusunda sanıklarla ilgili bu kez "silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım" suçlarından hükümler kurdu.

- Ilıcak'a indirim uygulandı Altan'a uygulanmadı

Tutuklu sanıklardan Ahmet Altan'ı, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptıran, bu cezada sanığın toplum üzerindeki etkisi ve bulunduğu konuma göre indirim uygulamayan heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak'ı da, aynı suçtan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırdı ve sanığın toplum üzerindeki etkisi ile bulunduğu konuma göre indirim uygulamadı. TMK'nın 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çeviren heyet, Ilıcak'ın yargılama sürecinde pişmanlık duyduğunu belirtmesini lehine takdiri indirim sebebi sayarak bu sanığın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Altan hakkında ise cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilememesi, suç işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine yönelik hüküm kuran heyet, sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanığa 5 bin 450 lira avukatlık ücreti ödenmesine ve beraat ettiği için tazminat isteme hakkının bulunduğunun belirtilmesine de karar verdi.

- Altan ve Ilıcak'a adli kontrolle tahliye

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan ve takdiri indirim uygulamadığı diğer tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in ise 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

"Örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Yazıcı, Şimşek ve Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, "örgüte yardım" suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise suçun niteliği ve tutuklulukta geçirilen süreye göre tahliyesini karara bağladı.

Heyet, tahliyesine karar verdiği Altan ve Ilıcak hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü de verdi.

- "Darbeye teşebbüs" davasından ceza vermeye yer yok

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma aşamasından önce Mehmet Altan hariç 5 sanığı cezalandırdığı "darbeye teşebbüs" suçundan ise, "ceza verilmesine yer olmadığı" hükmü kurdu.

- 6 adet 1 dolarlık banknotlar iade

Beraat eden sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 dolarlık banknotların sanığa iadesini de kararlaştıran heyet, Yargıtay içtihatları doğrultusunda sanıkların cezalarıyla ilgili suç tipini dikkate alarak gerçek ve tüzel kişilerin (TBMM) zarar görme ihtimalinin olmaması nedeniyle müdahillik sıfatlarının kaldırılmasına da karar verdi.

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