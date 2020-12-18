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FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası verildi

18.12.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak ve terör örgütüne yardım etmek suçlamalarından 2 ayrı davada yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Mehmet A.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak ve terör örgütüne yardım etmek suçlamalarından 2 ayrı davada yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Mehmet A. ve avukatı hazır bulundu. FETÖ’nün sözde askeri yapılanmasına dahil olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanık Mehmet A.’ya “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Aynı mahkemede görülen diğer davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Bayram K.’yı 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı.

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