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FETÖ davalarında kritik kararlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da FETÖ'nün İstanbul'daki faaliyetlerine ilişkin görülen davada sanıklara ceza yağdı. Öte yandan, Hava Harp Okulu'nun darbe girişimine ilişkin davada Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ davalarında kritik kararlar

15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı. 15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HAVA HARP OKULU DAVASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

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Hava Harp Okulu Hüseyin Ergezen

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