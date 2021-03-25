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  4. FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

25.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İ.O.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İ.O. ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Karardan önce son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden İ.O. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
FETÖ itirafçısı indirim aldı
Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen H.B., itirafçı olmasından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.

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