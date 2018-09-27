FETÖ davası tanığı: Müjgan Boydak, örgütün mütevelli ablası olarak biliniyordu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan ve geçen 12 Temmuz'da 7,5 yıl hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan açılan davanın, 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.İ, Müjgan Boydak'ın örgüt içinde 'abla' olarak bilindiğini söyledi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak duruşmaya katılmazken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada örgütün sözde 'Kocasinan eyalet mezunu sorumlusu' olarak görev yapan M.İ. adlı kadın tanık dinlendi. Müjgan Boydak ile 2 kez bir toplantı aracılığıyla bir araya geldiğini ifade eden M.İ. "Vazifelik görevi yaptığım zaman holdinge ait firmada iftar yemeği vermişlerdi. 2013-2014 yılları arasında Müjgan Boydak'ı tanıdım. Kocasinan eyalet mezunu sorumlusu olarak görev yapıyordum. Örgüt içinde olanlar da bu toplantılara zaman zaman davet edilirdi" dedi.

'MÜJGAN BOYDAK YEMEKTE KONUŞMA YAPARDI'

Tutuksuz sanık Müjgan Boydak'ın, bir camide konuşma yaptığını da öne süren tanık M.İ. "Yemeğe örgütte üst düzey görev alanlar davet edilirdi. 2 kez katıldım. Orada bir cami vardı. Orada konuşan Müjgan Boydak, öğrenci evlerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin, hayır toplama yoluyla veya esnaftan toplanmasını söylerdi. Burs paralarının bu yolda harcanmaması önerisinde bulunurdu. 2015'ten sonra bu yemekler devam etmedi. Müjgan Boydak'ın yaptığı konuşmaları, Allah rızası amaçlı yaptığını düşünüyorum" dedi.

'BÖLGECİLERİ YÖNLENDİRİRDİ'

Müjgan Boydak'ın örgütün sözde 'bölgeci' olarak nitelendirilen kişileri yönlendirdiğini de söyleyen M.İ. "Küçük bölgecilik yapan kişilerin, büyük bölge ile nasıl irtibat kurması gerektiğini anlatmıştı. Kendisiyle bir ilişkim olmadı. Ama, malum yapıdaki diğer arkadaşlarım Müjgan Boydak'ın, mütevelli 'ablalar'dan olduğunu söylemişlerdi. Yapmış olduğu konuşmalardan ve 'ablalara' verdiği tavsiyelerden dolayı, örgüt içinde olduğu anlaşılıyordu. Zaten örgüt içinde de Müjgan Boydak'ın da 'ablalardan' olduğu söyleniyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuksuz sanık Müjgan Boydak'ın, mevcut halinin devamına ve eşi Mustafa Boydak'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, davayı 20 Kasım'a erteledi.

'BENDEN TERÖRİST ÖLMAZ' DEMİŞTİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 21 Haziran'da görülen davada mahkemeye yazılı savunma metni veren tutuksuz sanık Müjgan Boydak, kendisinden terörist olmayacağını söyleyerek, "Vatanımı, milletimi seven bir kişiyim. Benden terörist olmaz. Yıllarca dikkatlice yaşamaya gayret ettim. Yüce adaletinize sığınıyorum. Beraatimi istiyorum" demişti.

