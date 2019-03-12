FETÖ davasında karar

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4’üne 2 yıl 1’er ay hapis cezası verilirken, 13 sanığın ise beraatine karar verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasında, mesleklerinden uzaklaştırılan ve Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) kimlik kartları iptal edilen 17 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti 4 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 2 yıl 1 ay’er hapis cezası verirken, 13 tutuksuz sanığın ise beraatine karar verdi.

