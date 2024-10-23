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FETÖ'de 'koltuk' kavgası kızışıyor! Her gün yeni isimler ortaya atılıyor... Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz ön plana çıktı

23.10.2024 12:45
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütün kim tarafından yönetileceği örgüt içinde tartışma yarattı. Örgütün sahip olduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler kavga etmeye başladı. Basına her gün yeni bir isim konu olurken, başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

FETÖ'de 'koltuk' kavgası kızışıyor! Her gün yeni isimler ortaya atılıyor... Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz ön plana çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullah Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmek isteyen örgüt yöneticileri arasında kavgalar yaşanmaya başladı. Kavgaların artık göz önünde yaşandığı ve iki ismin ön plana çıktığı belirtildi.

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Mustafa Özcan

'UZUN CEVDET' DE DESTEKLİYOR! MUSTAFA ÖZCAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bunlardan Mustafa Özcan'ın örgütün ABD ayağını yönettiği ve terör örgütü elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olduğu, ayrıca 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu ile örgütün parasını yönettiği belirtildi. Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç'ın yer aldığı kaydedildi. Özcan'a yakın bu isimlerin tamamının FETÖ'nün yeni icra heyetine seçilmiş kişiler olduğu, örgüt için karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturduğu ifade edildi.

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Abdullah Aymaz

ABDULLAH AYMAZ DA LİDERLİĞİ İSTİYOR

Örgütün Avrupa tarafının en güçlü isimlerinden biri olarak bilenen Abdullah Aymaz'ın da örgütte liderliğe gelmek istediği belirtildi. FETÖ'nün Almanya ayağını yöneten Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karamuna gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi. Bu isimlerden de yalnızca Talip Büyük'ün örgütün yeni icra heyetinde yer aldığı bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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fetö Fetullah Gülen örgüt
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