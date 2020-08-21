HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'den açığa alınmıştı! Astsubay gözaltında

FETÖ'den açığa alınmıştı! Astsubay gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan bir astsubay Samsun'da gözaltına alındı.

FETÖ'den açığa alınmıştı! Astsubay gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Van Jandarma Komutanlığında görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Astsubay M.A., Samsun'da gözaltına alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dereler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

MAHKEMEDE İFADE VERECEK

Şüpheli M.A.'nın Görüntülü ve Sesli Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İzmir Adliyesindeki soruşturmayı yürüten savcıya ve mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Bülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldiBülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi
Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan doğalgaz mesajı
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama!
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Bülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi
Bülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih! İki yıl sonra tarih yazdı
İki yıl sonra tarih yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuş yemi satıcısının ahşap güvercinini imzaladı
Erdoğan, ahşap güvercini imzaladı
Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?
Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.