HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'den aranan çiftin evinde bulunan para çantasında "Bayram harçlıklarınız" notu çıktı

FETÖ'den aranan çiftin evinde bulunan para çantasında "Bayram harçlıklarınız" notu çıktı

10.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ile yakalama kararı bulunan eşi O.B., gizlendikleri hücre evinde polis tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile birlikte "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not bulundu.

FETÖ'den aranan çiftin evinde bulunan para çantasında "Bayram harçlıklarınız" notu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen H.B. ile yakalama kararı bulunan kocası eski öğretmen O.B.'nin İstiklal Mahallesi'nde bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, O.B. ile H.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

"BAYRAM HARÇLIKLARINIZ"

Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not bulundu. Para ve notun, FETÖ'nün üst düzeydeki kişiler tarafından gönderildiğinin sanıldığı belirtildi. Sorgularının ardından H.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kocası O.B. ise arandığı Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5433d9b1b047f1a642b7ba1b6222ae3b

FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılarFETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
4 kişiye cinsel tacizden gözaltı! Cinsel organlarını gösterdiler4 kişiye cinsel tacizden gözaltı! Cinsel organlarını gösterdiler
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.