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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Konya'da yakalandı

09.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., Konya'da yakalandı.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Konya'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç olduğu bilgisi alınan ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan Veysel A. yakalandı.

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A.'nın gözaltına alındıktan sonra Covid-19 test sonucunda Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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fetö Konya

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