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FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar

29.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara polisi, FETÖ'den gözaltına alınan eski polis memuru A.B.'nin evinde mahrem toplantılarında konuşulanların not edildiği 'defter' ele geçirildi. Defterde "Böyle abiler çıktı, böyle bir aşağılık kompleksine mahkûm abi silsilesi. Adanmış; ama iş bilmez ve aşağılık kompleksi olan abiler, bir şey bilmedikleri için kendilerine gelen konuları kendilerine göre yorumluyorlar" ifadeleri dikkat çekti.

FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik üzenlenen operasyonda kamudan ihraç olan 2'si polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgüt adına yeniden toplantılar yaptıkları, tutuklanan FETÖ'cülerin ailelerine maddi yardımda bulundukları, başkası adına çok sayıda 'patates hat' olarak tabir edilen telefon hatları çıkartarak örgüt üyelerine dağıttıkları belirlendi. Öte yandan firari FETÖ'cülerin yurtdışına kaçışlarını organize ettikleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru A.B.'nin evinde ise mahrem toplantılarında konuşulanların not edildiği 'defter' ele geçirildi.

"İMAM EFENDİ HAVASINI ATIYOR"

Defterde, "Süreç iyi yönetilmedi, neden çıkıp açıklama yapılmıyor? Sürekli 'Bir abi demiş ki', 'Hoca efendi demiş ki' hep rivayet, kaynak yok. Aymaz abi, Yusuf Pekmezci abi, İsmail Büyükçelebi abi, Suat Yıldırım abi, Hacı Kemal abi, Ali Şengül abi; bu kişiler hakkında ileri geri konuşursanız imanınızdan olabilirsiniz deniliyor. Böyle abiler çıktı, böyle bir aşağılık kompleksine mahkûm abi silsilesi. Adanmış; ama iş bilmez ve aşağılık kompleksi olan abiler, bir şey bilmedikleri için kendilerine gelen konuları kendilerine göre yorumluyorlar. İma ile namaza müsaade varsa kendisine gelen her konuda 'Buna da müsaade vardır' diyerek ahkam kesecek durumda görüyor kendini. Dolayısıyla soruların çalınmasına onay veriyor, içtihat ediyor. 'Biz yukarıya sorduk, tamam' diyor. O da 'hoca efendiye soruldu' sanıyor, soruları getiren de 'hizmet ettim' sanıyor. İmamlara sorular geliyor, özgüven eksikliği de var, kendine güvenmiyor. Kendisi yükselmeyince başkasını aşağıya çekmeye çalışıyor. Kendisine güvenmeyen imam cemaatine de güvenmiyor. 'Şu arkadaş giderse bozulur gider' diye endişe ediyor. Kendisini o arkadaşın sahibi gibi görüyor, oysa endişe ettiği arkadaş ondan daha kaliteli. Her konuya gizem katıp 'itaat' deyip kapatıyor. Bir konu oluyor; açıklamak yerine 'tepeye kadar soruldu' deyip kestiriyor. İmam efendi havasını atıyor" ifadeleri dikkat çekti.

"KAÇANLAR ÖVÜLÜYOR PEKİ BURADA KALANLAR?"

Defterde alınan notlarda son olarak ise şu ifadelere yer verildi:
"Hoca efendi 'Hicrete gidin' diyordu; ama kimse dinlemiyordu. Yabancı ülkelere gidişler övülüyor. Peki ya burada kalanlar. Önceden ev imamları bilgiliydi, donanımlıydı. Sonradan imamlar sığ kaldı, hizmet büyümeye başlayınca, maddi büyümenin yanında manevi büyüme olmayınca artık kötünün iyisi seçilmeye başlandı. Ev imamı yapılacak kimse bulunmadıkça 'Bu yapar' denilerek birileri imam yapıldı. Böyle idare edildi, sonra bu da kesmedi itaat ediyorsa 'tamam' denilip imam yapıldı."

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kamudan ihraç 2'si eski polis 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara

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