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FETÖ'den ihraç eski binbaşılar, polisin arama yaptığı mahrem imamın evine gelince yakalandı

19.11.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan mahrem imam Mehmet S.'nin evinde arama yapılırken zili çalan FETÖ'den ihraç eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G., karşılarında polisi görünce 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söyledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ'den ihraç eski binbaşılar, polisin arama yaptığı mahrem imamın evine gelince yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet S.'nin evine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi. Mahrem imam olduğu öne sürülen Mehmet S., evde bulunamadı.

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Polis içeride arama yaparken dairenin zili çaldı. Kapıyı açan polisleri karşısında gören 2 kişinin, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G. olduğu belirlendi. Polise, sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak için geldiklerini söyleyen şüpheliler gözaltına alındı. Biri hakkında daha önce FETÖ’den işlem yapıldığı belirlenen 2 binbaşı emniyetteki işlemlerinin adından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan, savcılık dosyasına 2 binbaşının binaya girişleri ve evin zilini çalma anlarına ait görüntüler girdi. Görüntülerde şüpheliler binanın girişinde dairenin zilini çaldıktan sonra bir süre kapanını açılmasını bekliyor. Şüpheliler, bina kapısı açıldıktan sonra asansöre binerek, dairenin bulunduğu kata çıkıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
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