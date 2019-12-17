FETÖ’den tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un ifadesi ortaya çıktı

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu suçlamasına karşılık Oğuz'un, "Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

"GEZİYE ÖZELLİKLE KATILMADIM"

Oğuz'a, yurt dışı gezileri de soruldu. Özellikle Güney Afrika'ya yapılan gezinin sorulduğu Oğuz, "Güney Afrika gezisine İzmirli başkanlar katıldı. Ben özellikle gitmedim" dedi.

Ayrıca örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı gezi de Oğuz'a soruldu. Oğuz, ziyaretin Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için gerçekleştirdiğini ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

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