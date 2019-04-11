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FETÖ "dua listesi" davasında 22 sanığa tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanıklı davada, 22 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanıklı davada, 22 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 49 tutuklu ve 9 tutuksuz sanık katıldı. Üç gün süren duruşmada, tutuklu sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da tutuklu sanıkların tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunmadığı, sanıkların kaçma ihtimallerinin bulunmadığı gerekçeleriyle 22 tutuklu sanığın yurtdışına çıkış ve karakola imza atmak şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller, delillerin toplanmamış olması nedeniyle de 27 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklarla ilgili "dua listesi" isimli dosyanın tam çözümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, sanıkların Bank Asya'daki hesap hareketlerine ilişkin yazı yazılmasını kararlaştırdı. Heyet, duruşmanın 17 Haziran'da Silivri'de görülmesine de hükmetti. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terör Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili soruşturma kapsamında, Üsküdar'da Kaynak Dış Ticaret AŞ'ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen hard disk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtiliyor. Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiği belirtilerek, "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı anlatılıyor. 63 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu şüphelilerin tamamının FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kaynak Holding ve holdinge bağlı çalışan şirketlerde görev yaptıkları, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'da yüklü miktarda para yatırdıkları, himmet verdikleri örgüt toplantılarına katıldıkları iddia ediliyor. İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

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