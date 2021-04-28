FETÖ duruşmasında anlatılanlar mide bulandırdı: Kıymetli bir şeymiş gibi yediler

Daha önce hakkında sözde "Kayseri il imamı" sıfatıyla hazırlanan iddianamede ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘terörizmin finansmanı’ suçlarından 37,5 yıla kadar hapis cezası istenen ‘Akif’ kod adlı Serdal Karakurt’un duruşmasına bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Serdal Karakurt ile Kayseri’de ve yurt dışında tanışmış olan tanıkların beyanları dinlenirken, suçlamaları kabul etmeyen Karakurt beraatını talep etti.

"GÜLEN'İN YEMEK ARTIKLARINI KIYMETLİ BİR ŞEYMİŞ YEDİLER"

Sanık Serdal Karakurt’un örgüt adına Kayseri’de faaliyet gösterdiği dönemde Pensilvanya’ya bir seyahat düzenlediği ortaya çıktı. Seyahate babası Ahmet Mercan’la beraber katılan Hüseyin Mercan mahkemede tanık olarak dinlendi. Mercan, ”2011 yılında babamla beraber Amerika’ya gittik. Seyahatimizde bu şahıs da (Karakurt) vardı. Orayı ziyaret edenlerin hiçbiri tesadüfen oraya gitmedi. 3 gün FETÖ’nün kampında kaldık. Pensilvanya’da bize bir oda verdiler, sadece yemek ve namaz saatlerinde bir araya gelirdik. Türkiye’den çeşitli insanlar oraya ziyarete gelirdi. Bir gün yemek yerken yarısı yenmiş bir tabldot getirdiler. Bu yemek kimin diye sorduğumuzda, ‘Hocamız hasta, bu kadarını yiyebiliyor’ dediler. Kalan yemeğin artığını FETÖ üyesi olan 3-4 kişi kıymetli bir şeymiş gibi yedi. O olaya çok şaşırdım, iğrenç bir durumdu. Sonrasında New York’a gidip oraları görmek ve bize ‘Uhreviyeti bırakıp maddiyata mı önem veriyorsunuz’ diye biraz sitem ettiler” dedi.