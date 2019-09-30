FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Şafak Güdür ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Güdür, bilirkişi talebinin olumlu karşılanmadığını ve talebinin olumlu olması durumunda Bylock kullanıcısı olmadığının anlaşılacağını savundu.

Maaşının 2008-2016'da kapatılan Bank Asya'ya yattığını, "Talimatla para almadım yatırmadım çekmedim. Tanıklardan Mustafa Aslan'ı tanıyorum. Aramızda araç husumeti olmuştu. Tanıkların ortak özelliği FETÖ'yle ilgili haklarında soruşturma olmasıdır. Benimle ilgili tanıklar şablon ifadeler kullanıyorlar. Benim yurt dışına kaçmak gibi bir niyetim olmadı. Bu yapının terör faaliyetini görmedim, görsem orada kalmazdım. Tanıklar benimle ilgili yalan yanlış beyanlar verdiler ailecek bedel ödedik." şeklinde savunma yaptı.

'BEN VATANIMI VE MİLLETİMİ SEVİYORUM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Güdür, "Ben eğitimciyim herhangi bir terör örgütü faaliyeti içinde bulunmadım, ben vatanımı ve milletimi seviyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.