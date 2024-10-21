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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünde dikkat çeken tesadüf: Akıllara tam 16 yıl öncesi geldi

21.10.2024 09:52
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Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünde ilginç bir tesadüf yaşandı. Gülen'in öldüğü gün, Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasının yıl dönümüne rastladı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünde dikkat çeken tesadüf: Akıllara tam 16 yıl öncesi geldi

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numarası Fethullah Gülen öldü. Ölüm haberini FETÖ'ye yakın kaynakların yanı sıra örgütle arasının açık olduğu bilinen yeğeni Ebuseleme Gülen de doğruladı.

20 EKİM'DE ÖLDÜ

FETÖ'ye ait Herkül sitesi, Gülen'in dün gece saat 21.20'de öldüğünü açıkladı.

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ERGENEKON DAVASI DA 20 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

Elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de ölmesi akıllara 16 yıl öncesini getirdi. Ergenekon Davası da tam 20 Ekim'de başlamıştı!

86 sanıklı Ergenekon Davası 25 Temmuz 2008'de açılmıştı. Davanın ilk duruşması ise 20 Ekim 2008'de o zamanki adıyla Silivri Cezaevi'nde görülmüştü.

Davada TSK'nın birçok komutanı hapis cezası almıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen terörist
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