FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için rahmet dilemişti! Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.
Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kararın ardından düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun detayları ve ilerleyen süreçle ilgili bilgiler bekleniyor. Öte yandan, Güleçyüz'ün X (Twitter) hesabının erişime engellendiği görüldü.