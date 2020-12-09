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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı? Son yayımlanan görüntüsünde dikkat çeken detay

09.12.2020 08:07 | Son Güncelleme:
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı? Son yayımlanan görüntüsünde dikkat çeken detay

Koronavirüse yakalandığı iddiaları sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu iddiaları ve yayımlanan son görüntüleri köşesine taşıyan gazeteci Nedim Şener, Gülen'in sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici detayları paylaştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları gündem yarattı. Emniyet birimleri tarafından yakın takibe alınan örgüt mensuplarının yazışmaları, Gülen'in koronaya yakalandığı iddialarını güçlendirdi. İddialara göre virüs, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'e çok yakın isimlerden bulaştı.

APAR TOPAR KAMERALARIN KARŞISINA OTURTULDU

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, gazeteci Nedim Şener, Gülen'in 'Hasta değilim' mesajı vermek için apar topar kamera karşısına oturtulduğunu belirtti.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Şener'in Hürriyet gazetesinde bugün yer alan yazısına göre; yürümekte zorluk çeken Gülen, 33 dakikalık konuşmasıyla örgüt üyelerine mesaj vererek koronaya yakalandığı ve hatta öldüğüne dair iddiaları yalanlıyor.

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GÜLEN'İN SON GÖRÜNTÜSÜNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

"FETÖ elebaşının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52’nci saniyesini özellikle izlemenizi öneririm." diyen Şener, burada montajla yapılmış bir geçiş olduğunu ve Gülen'in başının sola düşmüş olduğunu, ancak yanındakilerin uyarısıyla konuya girdiğini belirtti.

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