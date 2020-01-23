FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir’de “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir’de “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir’de “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir’de “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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