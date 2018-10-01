HABER

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapisFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdiÜnlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.