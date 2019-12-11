FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum'da akrabası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Muammer Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Muammer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Gülen hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılmışsa da eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek bu suçtan cezalandırılması isteğini hatırlattı.

Savcının esas hakkındaki son görüşüne ilişkin diyecekleri sorulan Muammer Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, Amerika'ya bir kez gittiğini, herhangi bir örgütsel amacının olmadığını savundu.