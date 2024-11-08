FETÖ elebaşı Gülen Protestan adetlerine göre gömülmüş... En pahalı tabut detayı!

Pensilvanya yakınlarında İslami usullere göre defin hizmeti veren onlarca cenaze şirketinin bulunduğu öğrenilirken, ancak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen için Protestan bir şirket tercih edildi. Terör örgütü üst yönetiminin, cenaze işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda şirkete baskı yaptığı ortaya çıktı. Şirket, çalışma usullerinin aksine çalışma takviminde bir günü boş bıraktı. Takvimde 24 Ekim 2024 gününe cenazesi olan kişinin, yani Fetullah Gülen'in adı yazılmadı.

EN PHALI TABUTA KONULARAK GÖMÜLDÜ

Kendine inanan insanlara sözde mütevazi bir hayat sürdüğünü anlatan ancak ABD’de büyük bir malikanede hayat sürdüren Fetullah Gülen'in cenazesi için ABD’de fiyatları 2 bin ile 25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kaliteli ve pahalısı kullanıldı. Hristiyanlarda olduğu gibi lüks tabutuyla gömüldüğü daha önce ortaya çıkan Gülen’in neden böyle gömüldüğünü damadı Ahmet Kurucan, örgüte inananlara karşı savunmaya çalıştı. Örgüt içinde, cenazesi İslami adetlerin dışında yapılan Gülen'in tarihsel kökeninin Hristiyanlıktan dönme olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

1938 TARİHLİ YENİ LEVHA

FETÖ elebaşı Gülen'in kimliğinde yazan doğum tarihi 1941. Ancak Gülen'in kendine manevi bir anlam yüklemek için her yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında doğduğunu söylediği biliniyor. Cenazesinde ise gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt üst yönetiminin cenaze işlemleri için anlaştığı Protestan şirketin mezara konması için hazırladığı levhada elebaşı Gülen'in gerçek doğum tarihi olan 1941 yazıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olan örgüt yöneticileri ise apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır