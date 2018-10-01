FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşine hapis cezası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık M.P, kapatılan Çağlayan Matbaasında çalıştığı dönemde, yöneticiler tarafından, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayan çalışanların yerlerinin değiştirildiğini, Kutbettin Gülen'in de kendisini odasına çağırarak aynı baskıyı kurduğunu ileri sürdü.

Duruşma savcısı, kapatılan Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığı iddia edilen sanıkla ilgili, önceki celsede tanık olarak ifade veren Nurettin Veren'in kolluktaki beyanının daha kapsamlı olduğunu ve buna itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yargılama aşamasında elde edilen deliller de dikkate alınarak Kutbettin Gülen'in "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.