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  4. FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

24.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in avukat yeğeni Ferdane Nur Avcı’ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Ankara 21.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in avukat yeğeni Ferdane Nur Avcı’ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Avcı ile avukatı katıldı. Davanın bir önceki celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Bu kapsamda Avcı’nın mütalaaya karşı savunması alındı. Suçsuz olduğunu, örgütle bağlantısı bulunmadığını iddia eden Avcı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü. Avcı, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim. Hayatımda yakından silah dahi görmedim. İrademi başka yapıya ya da kimseye vermedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Avcı’nın avukatının beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Avcı’yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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