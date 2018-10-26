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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin tahliyesine itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

2010'daki KPSS sorularının FETÖ üyelerince çalınarak örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin ana davada tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de bulunduğu 5'i, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı

2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince çalınarak örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin ana davada tutukluyken tahliye edilen 12 sanıktan, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin de bulunduğu 5'i, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ara karar açıklayan heyet, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu'nun da bulunduğu 12 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammet Sait Gülen ve Yalçın Baransu ile soruları dağıttığına dair delil bulunan sanıklar Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 5 sanık, söz konusu dava kapsamında yeniden tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullah Gülen itiraz KPSS ana davası

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