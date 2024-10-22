FETÖ elebaşı için kullandığı sözler tepki çekmişti! O gazeteci hakkında yeni gelişme

Bursa'da, yerel bir internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan A.K. adlı kadın gazeteci, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullandı.

SERBEST KALDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken yayın sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysın Komitgan hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı. Dün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Aysın Komitgan, bugün adliyeye sevk edildi. Aysın Komitgan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır