HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ elebaşı için kullandığı sözler tepki çekmişti! O gazeteci hakkında yeni gelişme

FETÖ elebaşı için kullandığı sözler tepki çekmişti! O gazeteci hakkında yeni gelişme

22.10.2024 17:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir sunucu, televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken kullandığı kelime tepki çekmişti. 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Aysın Komitgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ elebaşı için kullandığı sözler tepki çekmişti! O gazeteci hakkında yeni gelişme

Bursa'da, yerel bir internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan A.K. adlı kadın gazeteci, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullandı.

SERBEST KALDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken yayın sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysın Komitgan hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı. Dün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Aysın Komitgan, bugün adliyeye sevk edildi. Aysın Komitgan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fetö Bursa
En Çok Okunan Haberler
Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası eski konuşması gündem oldu

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası eski konuşması gündem oldu

Yenidoğan çetesinin konuşma tapelerinde ortaya çıktı!

Yenidoğan çetesinin konuşma tapelerinde ortaya çıktı!

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

Sosyal medyada gündem yarattı! Sevgilisinin evinden böyle kaçmaya çalıştı

Sosyal medyada gündem yarattı! Sevgilisinin evinden böyle kaçmaya çalıştı

Tartışma bu kez ortaklar arasında

Tartışma bu kez ortaklar arasında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.