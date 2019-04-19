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FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e, "O bizim anamız" benzetmesinde bulunduğu tespit edildi.

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Özer'in, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "FETÖ yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle sunulan mütalaada çeşitli tespitlere yer verildi.

Mütalaaya göre, örgütün hiyerarşik yapısında yönetici olarak bulunan Özer, diğer örgüt mensuplarının üzerinde görüldü.

Hakim ve savcıların yükselme, birinci sınıfa ayrılma işlemlerini yapan, yer değişikliklerine, meslekten ihraca yönelik kararlar veren HSYK İkinci Dairesinin Başkanı olması nedeniyle Nesibe Özer'e, örgüt tarafından özel önem verildi.

ÖZEL HEDİYE GÖNDERMİŞ

Özer'e, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından çeşitli hediyeler de gönderildi. Terörist başı Gülen, Nesibe Özer'e, kitap ve eşarp hediye etti. Bu hediye gönderimi, Özer'in kardeşi Necmi Özer'in tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yansıdı.

Öte yandan bir dönem HSYK'de görev yapan Gürkan Günal'ın beyanıyla da FETÖ elebaşı Gülen'in, Nesibe Özer'den "anamız" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Terörist başı Gülen'in, Nesibe Özer'e yönelik, "O bizim anamız" şeklindeki sözleri, diğer örgüt üyeleri arasında da konuşuldu.

ÖRGÜT LEHİNE HAREKET ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kara'nın hazırladığı mütalaada, Özer'in örgüt bağlantısına ilişkin önemli tespitler de yer aldı. Buna göre, Özer'in FETÖ ile bağlantısı hakimlik sürecinde başladı, örgüt irtibatı HSYK'deki görevi sırasında da sürdü.

Örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katılan Özer, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket etti.

Nesibe Özer ile FETÖ'nün sivil imamlarının GSM hatlarının incelenmesinde ise ortak baz hareketleri tespit edildi. Bu sürelerin bir günü aştığı zamanların da olduğu belirlendi.

HSYK'deki görevi sırasında Özer, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan başta Zekeriya Öz ve Cihan Kansız olmak üzere örgüt mensubu hakim ve savcıları korumaya yönelik faaliyetler yürüttü, yapılan oylamalarda bu yönde oy verdi.

MUHALİF KARARLAR VERDİ

FETÖ'nün hiyerarşik yapısında örgüt yöneticisi konumunda bulunan Özer, görev yaptığı İkinci Dairede, örgüt üyesi hakim ve savcılarla ilgili yapılan şikayetlerde korumacı tavır izledi.

Özer, önemli görevlerde bulunan örgüt mensubu hakim ve savcıların yerlerinin değiştirilmesine ilişkin kararlara da muhalif kaldı. Bu tavrı örgüt içinde takdirle karşılanan Özer, örgütün, devletin kurumlarının ele geçirilmesi stratejisi kapsamında FETÖ adına önemli bir görev üstlendi.

Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı da olan Özer, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkında yapılan soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak için de çaba gösterdi.

AB HEYETİNE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bu arada Özer'in, Avrupa Birliği (AB) heyetinin 2014'te HSYK'yi ziyaretinde "Can güvenliğim." yok sözleriyle Türkiye'yi şikayet ettiği basına yansımıştı.

Bu sözlerinin, toplantıda bulunan diğer HSYK üyelerince tepki görmesi üzerine çıkan tartışmada Özer, toplantıyı terk etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen Nesibe Özer HSYK

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