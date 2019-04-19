Özer'in, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "FETÖ yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle sunulan mütalaada çeşitli tespitlere yer verildi.

Mütalaaya göre, örgütün hiyerarşik yapısında yönetici olarak bulunan Özer, diğer örgüt mensuplarının üzerinde görüldü.

Hakim ve savcıların yükselme, birinci sınıfa ayrılma işlemlerini yapan, yer değişikliklerine, meslekten ihraca yönelik kararlar veren HSYK İkinci Dairesinin Başkanı olması nedeniyle Nesibe Özer'e, örgüt tarafından özel önem verildi.

ÖZEL HEDİYE GÖNDERMİŞ

Özer'e, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından çeşitli hediyeler de gönderildi. Terörist başı Gülen, Nesibe Özer'e, kitap ve eşarp hediye etti. Bu hediye gönderimi, Özer'in kardeşi Necmi Özer'in tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yansıdı.

Öte yandan bir dönem HSYK'de görev yapan Gürkan Günal'ın beyanıyla da FETÖ elebaşı Gülen'in, Nesibe Özer'den "anamız" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Terörist başı Gülen'in, Nesibe Özer'e yönelik, "O bizim anamız" şeklindeki sözleri, diğer örgüt üyeleri arasında da konuşuldu.