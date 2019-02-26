HABER

FETÖ elebaşına ait kitaplar denizden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşına ait kitaplar denizden çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşına ait kitap ve CD'ler denizde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında balıkçılık yapan S.E, karides avladığı esnada algarna takımına siyah renkli büyük bir çantanın takıldığını fark etti.

Çantanın içinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler olduğunu gören S.E, durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede çoğunluğu Gülen'e ait 93 kitap, 12 CD ve 2 kaseti tespit eden polis ekipleri, bu materyalleri denize atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalamaFETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama
Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktıBağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir CD denizden çıktı FETÖ kitap Marmara Denizi

En Çok Okunan Haberler

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

İntihar etmek isteyen adama eşi inanmayınca...

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Yarın başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.