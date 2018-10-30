FETÖ elebaşını savunan eski hakimin dosyasını Yargıtay inceleyecek

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, kentte cezaevindeyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e küfreden bir şüpheliye kızıp Gülen'i savunduğu ve 4 yıl önceki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde bağımsız aday olduğu belirtilen eski hakim Orhan Gödel'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yerel mahkemece verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gödel, hakkında kurulan hükme avukatı aracılığıyla itiraz etti. Cumhuriyet savcısının da verilen cezayı az bularak karara itiraz üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Dairenin hazırladığı istinaf kararında, şu ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf istemlerinin esastan reddedilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda, Gödel'e yüklenen suçun nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarına göre kaçma şüphesi bulunması gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Gödel hakkında az ceza verildiği gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep ederek kararı temyiz etti. Bu nedenle Gönel hakkında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince kurulan hükmün temyiz incelemesinin yapılması amacıyla dava dosyası Yargıtay'a gönderildi. - Davanın geçmişi Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan Gödel'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 22 Mart 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel mahkemenin gerekçeli kararda, Gödel'in 2014 HSYK seçimlerinde aday olduğu, eski HSYK yedek üyeliği ile Bakırköy Adalet Komisyon Başkanlığı görevinde bulunduğu anlatılarak sanığın meslekten ihraç edildiği belirtilmişti. Gödel'in örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu aktarılan aynı kararda, sanığın Bank Asya aracılığıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı kurumlara işlem yaptığı ve telefon üzerinden görüşme ve analiz raporuna göre örgüte üye olma suçuyla hakkında işlem yapılan hakim ve savcılarla çok sayıda görüşme yaptığı kaydedilmişti.