FETÖ elebaşının Amerika'ya davet ettiği eski müftüye hapis cezası

Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...

Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...

Bu arada, daha önce mahkemede tanık olarak dinlenilen eski Bolu Müftüsü İ.T, sanık M.Y'nin iyi Kur'an-ı Kerim okuduğu için FETÖ tarafından kullanıldığı düşüncesinde olduğunu belirtmişti.

Cumhuriyet savcısı da daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından Pensilvanya'ya davet edildiği belirtilen tutuksuz sanık Seben ilçesinin eski müftüsü Mustafa Yıldız ile avukatı hazır bulundu.

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan davalarda, FETÖ elebaşının daha önce Amerika'ya davet ettiği eski ilçe müftüsü ile eşine 6 yıl 6 ay 22'şer gün, eski askeri personele ise 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi.

"Sanığın iyi Kuran okuduğu için zamana zaman bizzat örgütün lideri tarafından Pensilvanya'ya davet edildiğini duydum. Ayrıca şahsın babası ile daha önceden tanıştığım için kendisi hakkında ondan da bilgi alma imkanım oldu. Babası bana öğrencilik yıllarından itibaren malum yapı içinde bulunduğunu ve iyi Kuran okuduğu için yapının onu kullandığını ve bırakmadığını söylemişti."

- Eşine de hapis cezası

Aynı mahkemede ayrı bir dosyadan yargılanan Mustafa Yıldız'ın eşi tutuksuz sanık Sevda Yıldız da duruşmaya katıldı.

Sanık Sevda Yıldız, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı da sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, sanık Sevda Yıldız'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

- Eski askeri personel de ceza aldı

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da tutuksuz sanık eski askeri personel A.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Tutuksuz sanık A.B. ve avukatının katıldığı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar verdiği A.B'nin 1 yıl 8 ay 18 gün hapisle cezalandırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

