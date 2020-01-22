FETÖ elebaşının en yakınındaki Yusuf Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu Karşıyaka'da Akif Sarı ve Mehmet Arslan ile birlikte yakalanan FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Yusuf Bekmezci'yle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Geçmiş yıllarda 22 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip, Pensilvanya'da bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Türkiye'deki örgüt üyeleri arasında 'kurye' olduğu ortaya çıkan Bekmezci, sorgusunda bu ziyaretlerin iş amaçlı olduğunu söyledi.

FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamlarının sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan lüks bir sitedeki daire yakalanırken, evde yapılan aramada 11 cep telefonu ve 41 bin 446 Amerikan doları ile 66 bin 625 TL ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda, ele geçirilen yaklaşık 300 bin TL civarındaki paranın, Bekmezci tarafından örgütün kripto isimlerine gönderildiği ortaya çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, özel bir hastanesinde yaklaşık 3 ay önce ameliyat olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir dizi araştırma yapan ekipler, FETÖ yöneticisinin sahte kimlik kullanarak ameliyat olduğunu tespit ederken, hastane ve kimlik sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.