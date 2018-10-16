FETÖ elebaşının talimatına uyan imam, caminin parasını Bank Asya'ya yatırmış

TANJU ÖZKAYA - Eski cami imamı Bekir Yıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, görev yaptığı caminin dernek parasını örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya yatırdığı ortaya çıktı.

Yıldız hakkında, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi ve Yıldız'ın yargılanmasına önceki hafta başlandı.

İddianamedeki tespit ve dava dosyasına giren tanık beyanlarına göre Yıldız, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya para yatırmaları için cami cemaatinden bazı isimleri ikna etmeye çalıştı.

AK Parti yerine başka partiye oy verilmesini isteyen Yıldız, örgüt elebaşı Gülen için "Babamdan daha ileridir" diyerek örgüt propagandası yaptı.

- Himmet hedefi 10 bin lira

Bir dönem Yıldız ile aynı camide görev yapan tanık M.C, Yıldız'ın örgütün kapatılan yayın organı Zaman gazetesine kendisini abone yapmak istediğini ancak buna karşı çıktığını söyledi.

Yıldız'ın seçimlerde AK Parti'ye oy vermemesi için cami cemaatine telkinde bulunduğunu vatandaşlardan duyduğunu aktaran M.C, "17/25 Aralık operasyonlarından sonra Yıldız bana 'Bu seneki himmet hedefim nasip olursa 10 bin TL' demişti." beyanında bulundu.