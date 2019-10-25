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FETÖ elebaşının yeğeni sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni, Beykoz’da uygulama yapan gece bekçilerine başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterince yakalandı.

FETÖ elebaşının yeğeni sahte kimlikle yakalandı

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni, Beykoz’da uygulama yapan gece bekçilerine başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterince yakalandı. 30 yaşındaki Zeynep Gülen’in Beykoz Adliyesi’ne çıkarılıp serbest bırakıldığı ve yürütülen başka bir dosya nedeniyle bugün öğle saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildiği öğrenildi.
İlçeye bağlı Yenimahalle’de şüphelendikleri bir otomobili durduran Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri, araç sürücüsü ile otomobildeki bir kadına kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, kadının bekçilere Neşe A. adına düzenlenmiş kimlik ibraz ettiği ve belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.
Bekçilerce emniyete teslim edilen kadının detaylı parmak izi incelemesinde şüphelinin, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde firari durumdaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen olduğu tespit edildi. Hakkında ‘belgede sahtecilik’ suçundan işlem yapılan 30 yaşındaki Zeynep Gülen, daha sonra Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Örgüt liderinin yeğeni, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün öğle saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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