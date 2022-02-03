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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen: 212 kişinin ismini verdim...

03.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, örgüte dair bildiklerini itiraf ettiğini belirten Gülen, "212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim" diyerek tahliyesini istedi.

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen: 212 kişinin ismini verdim...

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM'

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Selahaddin Gülen'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Gülen ile avukatı katıldı. Gülen, soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi olarak itiraf ettiğini söyleyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tahliye ve beraat talep etti. MİT tarafından yakalandığı Kenya'ya evlenmek için gittiğini öne süren Gülen, darbe girişiminin ardından örgütün buradaki yapılanmasına yönelik faaliyette bulunduğu iddiasını kabul etmedi. Gülen, "Kenya'da evlendim, eşim Türk vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin Kenya'ya evlenmek için gittiğini, örgütsel misyonunun bulunmadığını, bu durumun sanığa ait dijital materyallerdeki belgelere de yansıdığını savundu. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahaddin Gülen'in tutukluluk halinin devamını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen MİT
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