HABER

FETÖ elebaşının yeğenine 15 yıl hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet" evlerine yönelik operasyonda yakalanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda yakalanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Gülen ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse istenilen bazı belgelerin geldiğini belirterek, bu evrakları okudu.

Önceki ifadelerini tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmeyen sanık Gülen, ByLock kullanımına ilişkin "ByLock programını telefonuma, çevirilerle alakalı olarak Adnan Öztürk yükledi. Adnan Öztürk dışında kimseyle yazışmadım, görüşmedim ve kimseyi de eklemedim." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Çolak, sanığa, "Tercüme için bağlantı kurdum diyorsun ama içeriklerde hiç tercüme yollamamışsın" dedi.

Başkan'ın sorusuna Gülen, "Yurt dışında olduğum için hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Sanık Gülen'in beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

- "Örgüt tarafından özel eğitildi"

Savcı Şimşek, Gülen'in Bylock kullandığını, örgütle iltisaklı şirkette sigortalı gösterildiğini ve örgüt elebaşının talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, soruşturma ve kovuşturma sırasında elde edilen tüm delilerin sanığın FETÖ üyeliğini gösterdiğini söyledi.

Sanığın FETÖ elebaşının akrabası olduğunu belirten Şimşek, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Adnan Öztürk ile bağlantısının bulunduğunu vurguladı. Şimşek, Selman Gülen'in bu nedenlerden dolayı örgütün yurt dışı yapılanmasında yer alan kişilerden biri olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sanık Selman Gülen'in telefonunda tespit edilen Bylock'un, 'Selman812' kullanıcı adıyla 24 Ekim 2015'te yüklendiği ve 19 Şubat 2016'ya kadar 137 kez bağlantı sağlandığı tespit edilmiştir. Programa 18 kişiyi eklediği belirlenen sanığın, ByLock'u oldukça yoğun şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Örgüt elebaşı Gülen ile akrabalık bağı olmasının yanı sıra firari Adnan Öztürk'le de bağlantısı tespit edilen sanığın örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüt içinde aktif rol aldığı belirlenmiştir."

Sanık Gülen'in, FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda yakalandığına işaret eden Şimşek, Selman Gülen'in örgüt tarafından özel eğitildiğini ve bu kapsamda örgütün şirketlerinde çalıştırıldığını söyledi.

Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğini bildiren Savcı, sanık Gülen'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esasa ilişkin mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanık Gülen ve avukatı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Obruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldıObruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldı
- 'Barış için akademisyenler' hakkında savcı mütalaasını bildirdi- 'Barış için akademisyenler' hakkında savcı mütalaasını bildirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak selman gülen

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.