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FETÖ elebaşının yeğenine verilen ceza onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'e 12 yıl ve kendisini yurt dışına kaçırmayı planladığı iddia edilen kişiye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıl hapis veren yerel mahkemenin kararını yerinde buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'e 12 yıl ve kendisini yurt dışına kaçırmayı planladığı iddia edilen Emrah Karayazı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen ile onu kaçırmayı planladığı iddia edilen Emrah Karayazı ve babası Ahmet Karayazı'nın 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarının verilmesini itiraz üzerine inceledi.

Sanıklar Gülen ile Emrah Karayazı yönünden usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi.

Eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu ifade edilen kararda, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldığından istinaf başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Daire, sanık Ahmet Karayazı yönünden ise dosyasının ayrılmasına ve duruşma açılmasına hükmetti.

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